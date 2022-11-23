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Published by lebarmy14 on خميس, 11/24/2022 - 12:05
توفيت السيدة خضره بو عمشه والدة الملازم أول محمود محمد من لواء الدعم.
توفيت السيدة خضره بو عمشه والدة الملازم أول محمود محمد من لواء الدعم.
يقام المأتم بتاريخ 24/ 11 / 2022 بعد صلاة الظهر الساعة 11.30 في مدافن بلدة البرج- عكار.
تقبل التعازي بتاريخي 25و 26 / 11/ 2022 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 16.30 في قاعة مسجد البلدة المذكورة أعلاه ، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 323330 / 79
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Date:
الأربعاء, نوفمبر 23, 2022