توفيت السيدة خضره بو عمشه والدة الملازم أول محمود محمد من لواء الدعم.

يقام المأتم بتاريخ 24/ 11 / 2022 بعد صلاة الظهر الساعة 11.30 في مدافن بلدة البرج- عكار.

تقبل التعازي بتاريخي 25و 26 / 11/ 2022 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 16.30 في قاعة مسجد البلدة المذكورة أعلاه ، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 323330 / 79