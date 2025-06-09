توفيت السيدة ماري شيبان داود والدة الملازم إيلي زعيتر من لواء الحرس الجمهوري.

أُقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٩ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة السيدة الرعائية - مجدليا، ونُقل جثمان الفقيدة بعد الجنازة إلى بلدة بينو - عكار، حيث ووريَت الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٦:٠٠، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠ ابتداءً من الساعة ۱۳:۰٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ حيث يُحتفل بقداس لراحة نفسها الساعة ١٠:٠٠ في الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالملازم إيلي زعيتر على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٨١٤٩٦٩.