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Published by lebarmy15 on اثنين, 06/09/2025 - 20:17
توفيت السيدة ماري شيبان داود والدة الملازم إيلي زعيتر من لواء الحرس الجمهوري.
توفيت السيدة ماري شيبان داود والدة الملازم إيلي زعيتر من لواء الحرس الجمهوري.
أُقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٩ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة السيدة الرعائية - مجدليا، ونُقل جثمان الفقيدة بعد الجنازة إلى بلدة بينو - عكار، حيث ووريَت الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٦:٠٠، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠ ابتداءً من الساعة ۱۳:۰٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ حيث يُحتفل بقداس لراحة نفسها الساعة ١٠:٠٠ في الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالملازم إيلي زعيتر على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٨١٤٩٦٩.
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Date:
الاثنين, يونيو 9, 2025