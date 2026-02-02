توفيت السيدة سعاد أبو شقرا والدة الملازم الأول الشهيد إلياس معوض (۸٥۰۱۱۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة سيدة الوردية - البرجين - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٤ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة الصعود - الضبية - المتن.