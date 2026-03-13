توفيت السيدة جانيت مخول كفوري والدة الملازم الأول الشهيد الياس حداد (٨٣٠٥٧٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار الياس - عين الصفصاف - المتن وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٤ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.