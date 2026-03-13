- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on جمعة, 03/13/2026 - 00:20
توفيت السيدة جانيت مخول كفوري والدة الملازم الأول الشهيد الياس حداد (٨٣٠٥٧٤) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جانيت مخول كفوري والدة الملازم الأول الشهيد الياس حداد (٨٣٠٥٧٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار الياس - عين الصفصاف - المتن وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٤ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.
Ar
Date:
الخميس, مارس 12, 2026