توفيت السيدة جانيت مخول كفوري والدة الملازم الأول الشهيد الياس حداد (٨٣٠٥٧٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار الياس - عين الصفصاف - المتن وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٤ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.

الخميس, مارس 12, 2026