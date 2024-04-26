توفيت السيدة زينب إبراهيم والدة الملازم الأول نبيل ناصر من مقر عام الجيش.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦ الساعة ۲۰:۰۰ في مسجد بخعون الكبير- الضنية، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي بتاريخي ٢٧ و٢٠٢٤/٤/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٦:٣٠ لغاية الساعة ۲۰:۳۰ في قاعة المسجد المذكور، أو عبر الاتصال بالملازم الأول نبيل ناصر على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٨٢٢٠٤٧.