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Published by lebarmy16 on سبت, 04/27/2024 - 07:56
توفيت السيدة زينب إبراهيم والدة الملازم الأول نبيل ناصر من مقر عام الجيش.
توفيت السيدة زينب إبراهيم والدة الملازم الأول نبيل ناصر من مقر عام الجيش.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦ الساعة ۲۰:۰۰ في مسجد بخعون الكبير- الضنية، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي بتاريخي ٢٧ و٢٠٢٤/٤/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٦:٣٠ لغاية الساعة ۲۰:۳۰ في قاعة المسجد المذكور، أو عبر الاتصال بالملازم الأول نبيل ناصر على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٨٢٢٠٤٧.
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Date:
الجمعة, أبريل 26, 2024