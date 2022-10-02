توفيت السيدة جمال لظم والدة الملازم الشهيد يوسف الخوري فرنسيس رحمه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 2 / 2022 الساعة 15.00 في كاتدرائية مار سابا – بشري.

تقبل التعازي قبل وبعد الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 لغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 12 / 2 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في الكاتدرائية المذكورة أعلاه ، أو عبر الإتصال بالسيدة جورجيت رحمه إبنة الفقيدة على رقم الهاتف : 680047 / 03.