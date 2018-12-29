توفيت السيدة تيريز مطر والدة الملازم الطيار شربل الحشاش من القوات الجوية – قاعدة القليعات الجوية.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 12 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة دير سيدة ميفوق – قضاء جبيل.

تقبل التعازي بتاريخي 29 و 30 / 12 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالة الرحمة ميفوق وبتاريخ 31 / 12 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في كنيسة مار انطونيوس – مستيتا – جبيل.