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Published by lebarmy2 on اثنين, 12/31/2018 - 10:52
توفيت السيدة تيريز مطر والدة الملازم الطيار شربل الحشاش من القوات الجوية – قاعدة القليعات الجوية.
توفيت السيدة تيريز مطر والدة الملازم الطيار شربل الحشاش من القوات الجوية – قاعدة القليعات الجوية.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 12 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة دير سيدة ميفوق – قضاء جبيل.
تقبل التعازي بتاريخي 29 و 30 / 12 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالة الرحمة ميفوق وبتاريخ 31 / 12 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في كنيسة مار انطونيوس – مستيتا – جبيل.
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Date:
السبت, ديسمبر 29, 2018