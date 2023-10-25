توفيت السيدة مريم السعدي والدة الملازم اول إسماعيل شبلي من لواء المشاة الحادي عشر.

أقيم المأتم بتاريخ 25 / 10 /2023 في جبانة بلدة دبين-مرجعيون.

تقل التعازي بتاريخ 26 / 10 /2023 في منزل الفقيدة الكائن في صيدا- حي البراد- شارع الوسطاني_ بناية الحريري الطابق الثامن- مقابل سفريات الرواس، وبتاريخ 27 / 10 /2023 للرجال وللنساء بين صلاتي العصر والمغرب في مسجد بهاء الدين الحريري- صيدا، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 231850 /03 .