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Published by lebarmy14 on خميس, 10/26/2023 - 08:34
توفيت السيدة مريم السعدي والدة الملازم اول إسماعيل شبلي من لواء المشاة الحادي عشر.
أقيم المأتم بتاريخ 25 / 10 /2023 في جبانة بلدة دبين-مرجعيون.
تقل التعازي بتاريخ 26 / 10 /2023 في منزل الفقيدة الكائن في صيدا- حي البراد- شارع الوسطاني_ بناية الحريري الطابق الثامن- مقابل سفريات الرواس، وبتاريخ 27 / 10 /2023 للرجال وللنساء بين صلاتي العصر والمغرب في مسجد بهاء الدين الحريري- صيدا، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 231850 /03 .
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Date:
الأربعاء, أكتوبر 25, 2023