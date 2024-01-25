توفيت السيدة مريم طليس والدة الملازم اول الإداري حسن العرب من أركان الجيش للعديد وشقيقة كل من العميد الركن المتقاعد صادق طليس (800022) والنقيب المتقاعد المتوفي علي طليس (860303) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 1 / 2024 عقب صلاة الظهر في بلدة شعث العيون - بعلبك.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 27 و 28 / 1 / 2024 من بعد صلاة الظهر وحتى آذان المغرب في قاعة مسجد الفاروق عمر بن الخطاب - الكائن في البلدة المذكورة.