توفيت السيدة رجاء غصن والدة الملازم اول الشهيد جورج فهد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام الماتم بتاريخ 17 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة الشهيدة مورا – القبيات مرتمورا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخ 18 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15

.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.