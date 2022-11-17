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Published by lebarmy10 on خميس, 11/17/2022 - 17:35
توفيت السيدة رجاء غصن والدة الملازم اول الشهيد جورج فهد من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة رجاء غصن والدة الملازم اول الشهيد جورج فهد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام الماتم بتاريخ 17 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة الشهيدة مورا – القبيات مرتمورا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخ 18 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15
.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, نوفمبر 17, 2022