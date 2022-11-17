Published by lebarmy10 on خميس, 11/17/2022 - 17:35

توفيت السيدة رجاء غصن والدة الملازم اول الشهيد جورج فهد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام الماتم بتاريخ 17 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة الشهيدة مورا – القبيات مرتمورا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخ 18 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15
.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

 

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Date: 
الخميس, نوفمبر 17, 2022