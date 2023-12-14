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Published by lebarmy3 on خميس, 12/14/2023 - 17:25
توفيت السيدة انطوانيت يوسف العم والدة الملازم اول المتقاعد درويش غصوب (990006) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة انطوانيت يوسف العم والدة الملازم اول المتقاعد درويش غصوب (990006) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 12 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار شربل - زكريت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 15 / 12 / 2023 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/564473
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Date:
الخميس, ديسمبر 14, 2023