Published by lebarmy3 on خميس, 12/14/2023 - 17:25

توفيت السيدة انطوانيت يوسف العم والدة الملازم اول المتقاعد درويش غصوب (990006) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 12 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار شربل - زكريت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 15 / 12 / 2023 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/564473

Ar
Date: 
الخميس, ديسمبر 14, 2023