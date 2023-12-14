توفيت السيدة انطوانيت يوسف العم والدة الملازم اول المتقاعد درويش غصوب (990006) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 12 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار شربل - زكريت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 15 / 12 / 2023 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/564473