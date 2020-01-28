توفيت السيدة ماغي يوسف والدة الملازم اول سامي الطويل من لواء المشاة العاشر.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 1 / 2020 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة الخلاص – شكا، ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 28 /1 / 2020 إبتداءً من الاسعة 15.30 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 29 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 30 / 1 / 2020 قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة.