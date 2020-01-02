توفيت السيدة هيام صيداوي والدة الملازم اول نبيل الديك من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ 1 /2 /2020 عقب صلاة الظهر في مسجد محمود بيك - التبانة - طرابلس.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في شارع الغرباء - الزاهرية - طرابلس - بناية الحلبي - الطابق الخامس وبتاريخي 2 و 3 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 17.00 في قاعة مجمع التوجيه الإسلامي الثقافي - شارع التوجيه.