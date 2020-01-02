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Published by lebarmy3 on سبت, 02/01/2020 - 13:49
توفيت السيدة هيام صيداوي والدة الملازم اول نبيل الديك من لواء الحرس الجمهوري.
توفيت السيدة هيام صيداوي والدة الملازم اول نبيل الديك من لواء الحرس الجمهوري.
يقام المأتم بتاريخ 1 /2 /2020 عقب صلاة الظهر في مسجد محمود بيك - التبانة - طرابلس.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في شارع الغرباء - الزاهرية - طرابلس - بناية الحلبي - الطابق الخامس وبتاريخي 2 و 3 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 17.00 في قاعة مجمع التوجيه الإسلامي الثقافي - شارع التوجيه.
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Date:
السبت, فبراير 1, 2020