توفيت السيدة سميرة علي والدة الملازم اول وائل دياب من فوج المدفعية الثاني ووالدة زوجة النقيب محمد مرتضى عبد القادر من لواء المشاة الثاني عشر وشقيقة العميد المتقاعد أحمد علي من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٦ الساعة ١١:٠٠ في جبانة البلدة - أكروم.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في قاعة البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالملازم اول وائل دياب على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٣٨٢٧٦٦.