توفيت السيدة غريتا سكاف والدة الملازم ايلي الحداد من فوج التدخل الأول.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 5 / 2018 الساعة 17.00 في كنيسة السيدة – شربيلا – عكار وتوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 1و 2 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.