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Published by lebarmy10 on خميس, 05/31/2018 - 12:11
توفيت السيدة غريتا سكاف والدة الملازم ايلي الحداد من فوج التدخل الأول.
توفيت السيدة غريتا سكاف والدة الملازم ايلي الحداد من فوج التدخل الأول.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 5 / 2018 الساعة 17.00 في كنيسة السيدة – شربيلا – عكار وتوارى الثرى في مدافن البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 1و 2 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأربعاء, مايو 30, 2018