توفيت السيدة كلارا معيكي والدة الملازم جورجيو مسعود من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 6 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار مارون - عندقت - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23 / 6 / 2023 في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/880330.