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Published by lebarmy3 on اثنين, 06/26/2023 - 18:38
توفيت السيدة كلارا معيكي والدة الملازم جورجيو مسعود من لواء الحرس الجمهوري.
توفيت السيدة كلارا معيكي والدة الملازم جورجيو مسعود من لواء الحرس الجمهوري.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 6 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار مارون - عندقت - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23 / 6 / 2023 في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/880330.
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Date:
الخميس, يونيو 22, 2023