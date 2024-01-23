توفيت السيدة عطاف جرجس أبو رجيلي والدة الملازم ريتا خوري من أركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.

يُقام المأتم بتاريخ 24 / 1 / 2024 الساعة 13,30 في كنيسة مار ماما – حبوب – جبيل ، وتوارى الثرى في مدافن العائلة في رأس الحرف.

تقبل التعازي بتاريخ 24 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 13,00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 25 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 17,00 في قاعة كنيسة مار جرجس – جبيل ، أو عبر الإتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: 734533 / 71 .