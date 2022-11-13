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Published by lebarmy13 on أحد, 11/13/2022 - 11:54
توفيت السيدة فاطمة أبي عباس والدة الملازم عبد الله الساحلي من لواء المشاة الثالث مفصول إلى مكتب القائد.
توفيت السيدة فاطمة أبي عباس والدة الملازم عبد الله الساحلي من لواء المشاة الثالث مفصول إلى مكتب القائد.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في بلدة عين كفر زبد ، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة /3/ أيام في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 956679 / 70.
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Date:
الأحد, نوفمبر 13, 2022