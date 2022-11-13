توفيت السيدة فاطمة أبي عباس والدة الملازم عبد الله الساحلي من لواء المشاة الثالث مفصول إلى مكتب القائد.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في بلدة عين كفر زبد ، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة /3/ أيام في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 956679 / 70.