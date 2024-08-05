توفيت السيدة أمون عبد الله علي والدة الملازم محمد إبراهيم من لواء المشاة الثاني عشر.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ الساعة ١٣:٣٠ في بلدة كفرتون-عكار، وتوارى الثرى في قاعة آل النعمان الكائنة في البلدة المذكورة

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالملازم محمد إبراهيم على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٢٥٢٥٦٧.