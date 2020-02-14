توفيت الحاجة سناء جدايل والدة الملازم وائل الغالي من اللواء اللوجستي.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 2 / 2020 بعد صلاة الظهر في جامع البسطا التحتا، وتوارى الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل صهرها المهندس عمر اسكندراني الكائن في شارع بربور الرئيسي - بناية حجيج فوق مطاحن لبنان - الطابق السابع وبتاريخي 16 و 17 / 2 / 2020 للرجال والنساء من بعد صلاة العصر لغاية الساعة 18.00 في قاعة محي الدين البرغوث - جامع الخاشقجي - بيروت.