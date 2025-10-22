- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on أربعاء, 10/22/2025 - 14:44
توفيت السيدة اليدا يوسف مطر والدة النائب السابق العميد الركن المتقاعد شامل روكز (۸۳۰۰۸٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة اليدا يوسف مطر والدة النائب السابق العميد الركن المتقاعد شامل روكز (۸۳۰۰۸٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۲۳ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل، ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسها شاتين، حيث يحتفل بصلاة وضع البخور في كنيسة سيدة البشارة، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۲۲ في منزل ابنها المهندس سركيس روكز الكائن في اللقلوق، ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۲۳ قبل الدفن في صالون كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل، وبعد الدفن لغاية الساعة ١٩,٠٠ في صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين، ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/٢٤ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالون كنيسة مار الياس - أنطلياس.
Ar
Date:
الأربعاء, أكتوبر 22, 2025