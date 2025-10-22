توفيت السيدة اليدا يوسف مطر والدة النائب السابق العميد الركن المتقاعد شامل روكز (۸۳۰۰۸٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۲۳ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل، ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسها شاتين، حيث يحتفل بصلاة وضع البخور في كنيسة سيدة البشارة، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۲۲ في منزل ابنها المهندس سركيس روكز الكائن في اللقلوق، ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۲۳ قبل الدفن في صالون كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل، وبعد الدفن لغاية الساعة ١٩,٠٠ في صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين، ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/٢٤ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالون كنيسة مار الياس - أنطلياس.