توفيت السيدة حميدة سليم عبود والدة النقيب الإداري سابا عيسى من نادي الضباط - الأرز.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار سمعان العامودي - فيع - الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۳۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٧ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة سيدة البشارة - جل الديب.