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Published by lebarmy15 on اثنين, 01/06/2025 - 08:18
توفيت السيدة حميدة سليم عبود والدة النقيب الإداري سابا عيسى من نادي الضباط - الأرز.
توفيت السيدة حميدة سليم عبود والدة النقيب الإداري سابا عيسى من نادي الضباط - الأرز.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار سمعان العامودي - فيع - الكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۳۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٧ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة سيدة البشارة - جل الديب.
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Date:
الاثنين, يناير 6, 2025