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Published by lebarmy10 on أحد, 05/01/2022 - 11:02
توفيت السيدة ورد خليل حداد والدة النقيب الإداري عبدالله ابو سمره من منطقة بيروت.
توفيت السيدة ورد خليل حداد والدة النقيب الإداري عبدالله ابو سمره من منطقة بيروت.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 5 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الخلاص جديتا – البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:199429 /79.
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Date:
الأحد, مايو 1, 2022