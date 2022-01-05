Published by lebarmy10 on أحد, 05/01/2022 - 11:02

توفيت السيدة ورد خليل حداد والدة النقيب الإداري عبدالله ابو سمره من منطقة بيروت.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 5 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الخلاص جديتا – البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:199429 /79.

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Date: 
الأحد, مايو 1, 2022