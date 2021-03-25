توفيت السيدة ناديا الياس المدور المعروفة برينيه ندره الحروق والدة النقيب الشهيد الياس ابي راشد وشقيقة العميد الركن المتقاعد ميشال الحروق كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 /2021 الساعة 15.00 في كنيسة دير مار أنطونيوس الكبير – زحلة.

تقبل التعازي عبر الإتصال بأحد الأرقام التالية:

- العميد الركن المتقاعد ميشال الحروق: 808070 /03

- إبنتها مها: 569781 /03

- إبنتها جانيت: 355848 /70

- لور زوجة النقيب الشهيد: 965973 /03

- إبنتها روز: 014049 /76