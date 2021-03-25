Published by lebarmy2 on خميس, 03/25/2021 - 18:49

توفيت السيدة ناديا الياس المدور المعروفة برينيه ندره الحروق والدة النقيب الشهيد الياس ابي راشد وشقيقة العميد الركن المتقاعد ميشال الحروق كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 /2021 الساعة 15.00 في كنيسة دير مار أنطونيوس الكبير – زحلة.
تقبل التعازي عبر الإتصال بأحد الأرقام التالية:
- العميد الركن المتقاعد ميشال الحروق: 808070 /03
- إبنتها مها: 569781 /03
- إبنتها جانيت: 355848 /70
- لور زوجة النقيب الشهيد: 965973 /03
- إبنتها روز: 014049 /76

 

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Date: 
الخميس, مارس 25, 2021