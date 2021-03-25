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Published by lebarmy2 on خميس, 03/25/2021 - 18:49
توفيت السيدة ناديا الياس المدور المعروفة برينيه ندره الحروق والدة النقيب الشهيد الياس ابي راشد وشقيقة العميد الركن المتقاعد ميشال الحروق كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ناديا الياس المدور المعروفة برينيه ندره الحروق والدة النقيب الشهيد الياس ابي راشد وشقيقة العميد الركن المتقاعد ميشال الحروق كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 /2021 الساعة 15.00 في كنيسة دير مار أنطونيوس الكبير – زحلة.
تقبل التعازي عبر الإتصال بأحد الأرقام التالية:
- العميد الركن المتقاعد ميشال الحروق: 808070 /03
- إبنتها مها: 569781 /03
- إبنتها جانيت: 355848 /70
- لور زوجة النقيب الشهيد: 965973 /03
- إبنتها روز: 014049 /76
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Date:
الخميس, مارس 25, 2021