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Published by lebarmy2 on سبت, 02/12/2022 - 15:34
توفيت السيدة رفقا الفغالي والدة النقيب الشهيد انطوان عبد الساتر من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة رفقا الفغالي والدة النقيب الشهيد انطوان عبد الساتر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 2 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة القديسة تقلا – البوار – كسروان.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالسيد (جورج) إبن الفقيدة على رقم الهاتف: 891773 /03.
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Date:
السبت, فبراير 12, 2022