توفيت السيدة رفقا الفغالي والدة النقيب الشهيد انطوان عبد الساتر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 2 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة القديسة تقلا – البوار – كسروان.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالسيد (جورج) إبن الفقيدة على رقم الهاتف: 891773 /03.