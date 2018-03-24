Published by lebarmy2 on سبت, 03/24/2018 - 20:19

توفيت السيدة سعاد النداف والدة النقيب (شهيد شرف) ريمون النداف من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 /2018 الساعة 15.00 كنيسة مار سمعان العامودي للروم الكاثوليك – السبتية – الفردوس.
تقبل التعازي بتاريخي 24 و 25 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وقبل الدفن بتاريخ 26 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه.

 

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Date: 
السبت, مارس 24, 2018