- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on سبت, 03/24/2018 - 20:19
توفيت السيدة سعاد النداف والدة النقيب (شهيد شرف) ريمون النداف من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سعاد النداف والدة النقيب (شهيد شرف) ريمون النداف من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 /2018 الساعة 15.00 كنيسة مار سمعان العامودي للروم الكاثوليك – السبتية – الفردوس.
تقبل التعازي بتاريخي 24 و 25 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وقبل الدفن بتاريخ 26 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه.
Ar
Date:
السبت, مارس 24, 2018