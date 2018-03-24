توفيت السيدة سعاد النداف والدة النقيب (شهيد شرف) ريمون النداف من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 /2018 الساعة 15.00 كنيسة مار سمعان العامودي للروم الكاثوليك – السبتية – الفردوس.

تقبل التعازي بتاريخي 24 و 25 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وقبل الدفن بتاريخ 26 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه.