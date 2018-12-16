توفيت السيدة مريم عازار عقيقي والدة كل من العميد نبيل عقيقي من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والنقيب الطيار الشهيد ايلي عقيقي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 12 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة النجاة بقعتوته – كسروان.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 18 / 12 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 19 / 12 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار الياس – أنطلياس.