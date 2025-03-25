توفيت السيدة علياء فاخوري والدة النقيب الطيار حسن حرقوص من القوات الجوية - قاعدة بيروت الجوية.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥ الساعة ١٤:٠٠ من أمام نادي الإمام الصادق - صور ومن ثم توارى الثرى في روضة الزهراء - صور.

تُقبل التعازي بتاريخي ٢٦ و٢٠٢٥/٣/٢٧ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۲:۰۰ ومن الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في مجمع الخضراء الديني - صور، وسيُقام مجلس عزاء بمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة الفقيدة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧ الساعة ١٥:٠٠ في مجمع الخضراء الديني - صور، أو عبر الاتصال بالنقيب الطيار حسن حرقوص على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٥٧٥٥٩٩.