توفيت الحاجة عائشة الحجار والدة النقيب المتقاعد محمد الحجار من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 7 / 2017 الساعة 19.00 في جبانة بلدة شحيم – مرج علي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ولدها أحمد غياث الحجار في بلدة شحيم – حي ديدبة.

رقم هاتف الخلوي للنقيب المتقاعد محمد الحجار (416559 /03)