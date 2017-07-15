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Published by aahajhassan on سبت, 07/15/2017 - 17:53
توفيت الحاجة عائشة الحجار والدة النقيب المتقاعد محمد الحجار من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة عائشة الحجار والدة النقيب المتقاعد محمد الحجار من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 7 / 2017 الساعة 19.00 في جبانة بلدة شحيم – مرج علي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ولدها أحمد غياث الحجار في بلدة شحيم – حي ديدبة.
رقم هاتف الخلوي للنقيب المتقاعد محمد الحجار (416559 /03)
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Date:
السبت, يوليو 15, 2017