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Published by lebarmy4 on جمعة, 02/02/2018 - 11:15
توفيت الحاجة كرمه عبد الله النشار والدة النقيب المتقاعد محمد دلباني من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 2 / 2018 الساعة 13.00 في بلدة شمسطار – البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية البلدة المذكورة وبتاريخي 3 و 4 / 2 / 2018 في منزل الضابط صاحب العلاقة الكائن في البلدة المذكورة ، وبتاريخي 5 و 6 / 2 / 2018 في منزل الضابط صاحب العلاقة الكائن في المريجة – بيروت الشارع العام – سنتر درويش – الطابق الثاني – قرب جامع الجواد (رقم هاتف الضابط المتقاعد 444346 / 03)
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Date:
الجمعة, فبراير 2, 2018