توفيت الحاجة كرمه عبد الله النشار والدة النقيب المتقاعد محمد دلباني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 2 / 2018 الساعة 13.00 في بلدة شمسطار – البقاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية البلدة المذكورة وبتاريخي 3 و 4 / 2 / 2018 في منزل الضابط صاحب العلاقة الكائن في البلدة المذكورة ، وبتاريخي 5 و 6 / 2 / 2018 في منزل الضابط صاحب العلاقة الكائن في المريجة – بيروت الشارع العام – سنتر درويش – الطابق الثاني – قرب جامع الجواد (رقم هاتف الضابط المتقاعد 444346 / 03)