Published by lebarmy16 on أربعاء, 12/14/2022 - 12:25

توفيت السيدة هيام خير الله والدة النقيب المهندس فراس عبد النور من جهاز تأليل عمل الأركان المركزي.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 12 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة بشارة السيدة  في بلدة الرجمة – قضاء عاليه.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخ 15 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 578289 / 03.

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Date: 
الأربعاء, ديسمبر 14, 2022