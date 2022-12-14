توفيت السيدة هيام خير الله والدة النقيب المهندس فراس عبد النور من جهاز تأليل عمل الأركان المركزي.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 12 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة بشارة السيدة في بلدة الرجمة – قضاء عاليه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخ 15 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 578289 / 03.