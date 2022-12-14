- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy16 on أربعاء, 12/14/2022 - 12:25
توفيت السيدة هيام خير الله والدة النقيب المهندس فراس عبد النور من جهاز تأليل عمل الأركان المركزي.
توفيت السيدة هيام خير الله والدة النقيب المهندس فراس عبد النور من جهاز تأليل عمل الأركان المركزي.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 12 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة بشارة السيدة في بلدة الرجمة – قضاء عاليه.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخ 15 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 578289 / 03.
Ar
Date:
الأربعاء, ديسمبر 14, 2022