توفيت الشيخة ناديا أبو سعيد والدة النقيب المهندس هزار المهتار من لواء الدعم – فوج الاشارة.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 6 /2023 الساعة 11.00 في القاعة العامة – عرمون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي 12 و13 / 6 /2023 إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة العامة – عرمون، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 095147 /03.