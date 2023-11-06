- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on أحد, 06/11/2023 - 06:51
توفيت الشيخة ناديا أبو سعيد والدة النقيب المهندس هزار المهتار من لواء الدعم – فوج الاشارة.
توفيت الشيخة ناديا أبو سعيد والدة النقيب المهندس هزار المهتار من لواء الدعم – فوج الاشارة.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 6 /2023 الساعة 11.00 في القاعة العامة – عرمون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي 12 و13 / 6 /2023 إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة العامة – عرمون، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 095147 /03.
Ar
Date:
السبت, يونيو 10, 2023