توفيت السيدة جنات جبور والدة النقيب جورج الحدشيتي من لواء الدعم.

يقام المأتم بتاريخ 20 /2 /2022 الساعة 12,30 في كنيسة مار الياس – كفرشيما.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 9,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 21 /2 /2022 في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 764817 /71.