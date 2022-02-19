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Published by lebarmy5 on سبت, 02/19/2022 - 14:40
توفيت السيدة جنات جبور والدة النقيب جورج الحدشيتي من لواء الدعم.
توفيت السيدة جنات جبور والدة النقيب جورج الحدشيتي من لواء الدعم.
يقام المأتم بتاريخ 20 /2 /2022 الساعة 12,30 في كنيسة مار الياس – كفرشيما.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 9,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 21 /2 /2022 في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالنقيب صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 764817 /71.
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Date:
السبت, فبراير 19, 2022