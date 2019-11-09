توفيت السيدة جورجات جعجع والدة النقيب جوزف جريج من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 9 / 20149 الساعة 15.30 في كنيسة مار يوحنا – زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 10 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 11 / 9 / 2019 من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس – كفرحباب.