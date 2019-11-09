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Published by lebarmy10 on أربعاء, 09/11/2019 - 10:05
توفيت السيدة جورجات جعجع والدة النقيب جوزف جريج من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي.
توفيت السيدة جورجات جعجع والدة النقيب جوزف جريج من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 9 / 20149 الساعة 15.30 في كنيسة مار يوحنا – زغرتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 10 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 11 / 9 / 2019 من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس – كفرحباب.
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Date:
الاثنين, سبتمبر 9, 2019