توفيت السيدة الحلوه ديب والدة النقيب شهوان الرزي من فوج التدخل الرابع.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 8 / 2023 الساعة 16,30 في كنيسة القديسة ريتا – بلدة أردة – قضاء زغرتا.

تقبل التعازي بتاريخ 12 / 8 / 2023 في منزل العائلة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه قرب كنيسة مار سمعان، وبتاريخ 13 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 19,00، وبتاريخ 14 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 79/161171.