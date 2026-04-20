Published by lebarmy12 on اثنين, 04/20/2026 - 18:52

توفيت السيدة ذكية الجندي والدة النقيب عبد الله سليمان من لواء المشاة الثامن.
أُقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ الساعة ۱۸.۰۰ في مقبرة شهداء جبل محسن - طرابلس وووريَ جثمانها الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٢١ و٢٠٢٦/٤/٢٢ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة الإمام الحسن المجتبى في البلدة المذكورة.

