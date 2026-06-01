توفيت السيدة فاطمة حسين جحا والدة النقيب علاء الباشا من لواء المشاة التاسع.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١ الساعة ۱۷.۳٠ في بلدة البيرة - راشيا وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيدة الكائن في بلدة عزة - راشيا أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٧١/٨٦٨٤٧٤