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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/17/2024 - 15:42
توفيت السيدة فاطمة محمود ياسين والدة النقيب علي بزي من منطقة الجنوب - موقع صور.
أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ الساعة ١٦:٠٠ في جبانة بلدة السلطانية - بنت جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ابنها الكائن في المشرف - الدامور شارع رقم ۱۱، وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٠٥٠٩٤٠.
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 17, 2024