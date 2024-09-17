توفيت السيدة فاطمة محمود ياسين والدة النقيب علي بزي من منطقة الجنوب - موقع صور.

أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ الساعة ١٦:٠٠ في جبانة بلدة السلطانية - بنت جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ابنها الكائن في المشرف - الدامور شارع رقم ۱۱، وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٠٥٠٩٤٠.