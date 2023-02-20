توفيت السيدة صبحية عيسى والدة النقيب محمد مشيمش من قطاع جنوب الليطاني.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 2 / 2023 الساعة 11.00 في بلدة كفرصير – النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوج الفقيدة( المرحوم عبد اللطيف مشيمش) الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالنقيب محمد مشيمش على رقم الهاتف: خلوي: 808107 / 81.