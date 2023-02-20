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Published by lebarmy4 on اثنين, 02/20/2023 - 20:26
توفيت السيدة صبحية عيسى والدة النقيب محمد مشيمش من قطاع جنوب الليطاني.
توفيت السيدة صبحية عيسى والدة النقيب محمد مشيمش من قطاع جنوب الليطاني.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 2 / 2023 الساعة 11.00 في بلدة كفرصير – النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوج الفقيدة( المرحوم عبد اللطيف مشيمش) الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالنقيب محمد مشيمش على رقم الهاتف: خلوي: 808107 / 81.
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Date:
الاثنين, فبراير 20, 2023