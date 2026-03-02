- En
توفيت السيدة ماي سباط والدة زوجة الرائد أحمد الحاج شحاده من لواء المشاة الخامس.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢ الساعة ١١.٥٠ في جبانة بلدة شحيم جبل سويد - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومَي الثلاثاء والأربعاء بتاريخَي ٣ و٢٠٢٦/٣/٤ في منزل زوجها الكائن في بلدة شحيم – حي الرويس أو عبر الاتصال بالرائد أحمد الحاج شحاده على رقم الهاتف: ۷۰/۸۸۱۹۱۷
