توفيت السيدة ماي سباط والدة زوجة الرائد أحمد الحاج شحاده من لواء المشاة الخامس.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢ الساعة ١١.٥٠ في جبانة بلدة شحيم جبل سويد - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومَي الثلاثاء والأربعاء بتاريخَي ٣ و٢٠٢٦/٣/٤ في منزل زوجها الكائن في بلدة شحيم – حي الرويس أو عبر الاتصال بالرائد أحمد الحاج شحاده على رقم الهاتف: ۷۰/۸۸۱۹۱۷