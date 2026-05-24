توفيت السيدة عليا محمود عبود والدة زوجة الرائد أحمد الزين من لواء المشاة الخامس.

أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٥/٢٤ وووريت الثرى عقب صلاة العصر في مدافن الغرباء - طرابلس.

تُقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٢٥ و۲۰٢٦/٥/٢٦ في قاعة مسجد الوديع طرابلس - القبة - طرابلس، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧١/١٣٦٩١٣.