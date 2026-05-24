Published by lebarmy2 on أحد, 05/24/2026 - 23:06
توفيت السيدة عليا محمود عبود والدة زوجة الرائد أحمد الزين من لواء المشاة الخامس.
أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٥/٢٤ وووريت الثرى عقب صلاة العصر في مدافن الغرباء - طرابلس.
تُقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٢٥ و۲۰٢٦/٥/٢٦ في قاعة مسجد الوديع طرابلس - القبة - طرابلس، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧١/١٣٦٩١٣.
Date:
الأحد, مايو 24, 2026