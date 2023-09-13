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Published by lebarmy10 on أربعاء, 09/13/2023 - 10:31
توفيت السيدة نوال صادق والدة زوجة الرائد الإداري المتقاعد مازن ذبيان (20140021) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نوال صادق والدة زوجة الرائد الإداري المتقاعد مازن ذبيان (20140021) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 9 / 2023 الساعة 11,00 في دار السمقانية- الشوف.
تقبل التعازي بتاريخي 13 و 14 / 9 / 2023 ابتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في دار السمقانية- الشوف وباقي أيام الأسبوع في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالرائد الإداري المتقاعد مازن ذبيان على رقم الهاتف: 208904/ 03 .
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Date:
الأربعاء, سبتمبر 13, 2023