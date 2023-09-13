توفيت السيدة نوال صادق والدة زوجة الرائد الإداري المتقاعد مازن ذبيان (20140021) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 9 / 2023 الساعة 11,00 في دار السمقانية- الشوف.

تقبل التعازي بتاريخي 13 و 14 / 9 / 2023 ابتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في دار السمقانية- الشوف وباقي أيام الأسبوع في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالرائد الإداري المتقاعد مازن ذبيان على رقم الهاتف: 208904/ 03 .