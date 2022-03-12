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Published by lebarmy2 on سبت, 12/03/2022 - 19:33
توفيت السيدة سوزان جرجس سلوم والدة زوجة الرائد المهندس باسل طعمه من مديرية المخابرات.
توفيت السيدة سوزان جرجس سلوم والدة زوجة الرائد المهندس باسل طعمه من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 12 /2022 الساعة 14.30 في كنيسة سيدة النجاة للروم الكاثوليك – الشيخ محمد – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 5 / 12 /2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 833976 /03.
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Date:
السبت, ديسمبر 3, 2022