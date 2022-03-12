توفيت السيدة سوزان جرجس سلوم والدة زوجة الرائد المهندس باسل طعمه من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 12 /2022 الساعة 14.30 في كنيسة سيدة النجاة للروم الكاثوليك – الشيخ محمد – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 5 / 12 /2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 833976 /03.