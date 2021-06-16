توفيت السيدة ندى ندا والدة زوجة الرائد المهندس سامر احمد من المديرية العامة للادارة.

أقيم المأتم بتاريخ 16 /6 /2021.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في بلدة الريحان – قضاء جزين وبتاريخي 21 و22 /6 /2021 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في منزلها الكائن في الحدث – حي الجاموس – مقابل المعاينة الميكانيكية – بناية السلام 12 – الطابق الثالث، أو الاتصال بالرائد المهندس سامر احمد على رقم الهاتف: 868447 /03.