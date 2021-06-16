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Published by lebarmy12 on أربعاء, 06/16/2021 - 15:49
توفيت السيدة ندى ندا والدة زوجة الرائد المهندس سامر احمد من المديرية العامة للادارة.
توفيت السيدة ندى ندا والدة زوجة الرائد المهندس سامر احمد من المديرية العامة للادارة.
أقيم المأتم بتاريخ 16 /6 /2021.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في بلدة الريحان – قضاء جزين وبتاريخي 21 و22 /6 /2021 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في منزلها الكائن في الحدث – حي الجاموس – مقابل المعاينة الميكانيكية – بناية السلام 12 – الطابق الثالث، أو الاتصال بالرائد المهندس سامر احمد على رقم الهاتف: 868447 /03.
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Date:
الأربعاء, يونيو 16, 2021