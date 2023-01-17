توفيت السيدة ميرنا مجدلاني والدة زوجة الرائد جان الخوري من لواء المشاة الخامس.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 /2023 الساعة 15.00 في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك – المتحف.

تقبل التعازي بتاريخ 17 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون مجمع مار أفرام – مبنى A المتحف، وبتاريخ 18 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 191898 /71.