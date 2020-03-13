توفيت السيدة سوسان بو هدير والدة زوجة الرائد غدي ابو كروم من لواء المشاة العاشر.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 3 / 2020 الساعة 11.00 في بلدة نيحا الشوف – وقف البلدة، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي 13و14 / 3 / 2020 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 15 / 3 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 13.00 في وقف البلدة المذكورة.