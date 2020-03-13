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Published by lebarmy10 on جمعة, 03/13/2020 - 11:08
توفيت السيدة سوسان بو هدير والدة زوجة الرائد غدي ابو كروم من لواء المشاة العاشر.
توفيت السيدة سوسان بو هدير والدة زوجة الرائد غدي ابو كروم من لواء المشاة العاشر.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 3 / 2020 الساعة 11.00 في بلدة نيحا الشوف – وقف البلدة، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي 13و14 / 3 / 2020 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 15 / 3 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 13.00 في وقف البلدة المذكورة.
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Date:
الخميس, مارس 12, 2020