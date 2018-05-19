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Published by lebarmy12 on سبت, 05/19/2018 - 18:13
توفيت الحاجة زهره سليمان والدة زوجة العقيد ابراهيم حمود من منطقة الجنوب.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 5 / 2018 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة الغازية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل إبن الفقيدة السيد حبيب الحاج الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 24 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – بيروت – قرب المديرية العامة لأمن الدولة.
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Date:
السبت, مايو 19, 2018