توفيت الحاجة زهره سليمان والدة زوجة العقيد ابراهيم حمود من منطقة الجنوب.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 5 / 2018 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة الغازية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل إبن الفقيدة السيد حبيب الحاج الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 24 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – بيروت – قرب المديرية العامة لأمن الدولة.