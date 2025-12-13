توفيت السيدة عتاب كريم سليمان حيدر والدة زوجة العقيد الإداري معتصم الحاج سليمان من أركان الجيش للتجهيز - مديرية القوامة.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/١٣ الساعة ١٥.٣٠ في جبانة بلدة بدنايل - بعلبك.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وأيام الأحد والإثنين والثلاثاء بتواريخ ١٤، ١٥ و۲۰٢٥/١٢/١٦ في منزل زوجها السيد عبد فؤاد الحاج سليمان الكائن في البلدة المذكورة، ويوم الخميس بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/١٨ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الجناح - قرب المديرية العامة لأمن الدولة.