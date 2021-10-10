توفيت السيدة سميرة أبودية والدة زوجة العقيد الإداري هاني غصين من اركان الجيش للتجهيز.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 10 /2021 الساعة 14.00 في روضة الشهيدين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيدة الكائن في حارة حريك مقابل محطة حداد بناية حرب الطابق الأول، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 966242 /03.