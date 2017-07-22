توفيت السيدة عفاف عبد القادر الحولا والدة زوجة العقيد الركن الإداري محمد الشيخ من أركان الجيش للعمليات المركزي اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 7 / 2017 بعد صلاة الظهر في جامع الخاشقجي – قصقص وتوارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة – الحرش.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في محلة بربور – شارع متري حداد – بناية فاضل الطابق الرابع – فوق محلات الهاي واي، وبتاريخ 24 / 7 / 2017 للرجال والنساء بين صلاتي العصر والمغرب في قاعة محي الدين البرغوت – جامع الخاشقجي، وبتاريخ 25 / 7 / 2017 للرجال والنساء بين صلاتي العصر والمغرب في قاعة خليل الهبر – جامع الخاشقجي.