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Published by aahajhassan on سبت, 07/22/2017 - 22:49
توفيت السيدة عفاف عبد القادر الحولا والدة زوجة العقيد الركن الإداري محمد الشيخ من أركان الجيش للعمليات المركزي اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.
توفيت السيدة عفاف عبد القادر الحولا والدة زوجة العقيد الركن الإداري محمد الشيخ من أركان الجيش للعمليات المركزي اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 7 / 2017 بعد صلاة الظهر في جامع الخاشقجي – قصقص وتوارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة – الحرش.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في محلة بربور – شارع متري حداد – بناية فاضل الطابق الرابع – فوق محلات الهاي واي، وبتاريخ 24 / 7 / 2017 للرجال والنساء بين صلاتي العصر والمغرب في قاعة محي الدين البرغوت – جامع الخاشقجي، وبتاريخ 25 / 7 / 2017 للرجال والنساء بين صلاتي العصر والمغرب في قاعة خليل الهبر – جامع الخاشقجي.
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Date:
السبت, يوليو 22, 2017